Yüksekova’da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü yaylasında sağanak yağış sele neden oldu. Yayladaki köylüler, canlarını zor kurtardıklarını, ancak onlarca küçükbaşının sel suları içinde kalarak öldüğünü söyledi.

Bölgede etkili olan sağanak, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyünün Mor Dağı eteklerindeki yaylada ise sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinden zarar gören ve sulara kapılmaktan son anda kurtulduklarını anlatan köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Yüksekova Kaymakamlığı’na bağlı Özel İdare Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sel felaketin duyar duymaz araçlarla bölgeye giden ve sele kapılarak ölen hayvanlarını kamyonlara yükleyerek köye getiren vatandaşlar zararlarının büyük olduğunu söyledi. Selin geldiği sırada koyunların yanında olduğunu ve canını zor kurtardığını belirten Esmer Kıratlı, “Çok şiddetli yağmur yağdı. Sel sularıyla koyunlarımız dere yatağına sürüklendi. Korku dolu anlar yaşadık. Telefonlarımız çekmiyordu. Birkaç arkadaş atlara binerek telefonların çektiği bölgeye gidip köylülere haber verdi. Sonra köylüler geldi. Canımızı zor kurtardık” dedi.

Koyunlarının sel sulara kapıldığını anlatan Ercan Özdemir de çok sayıda küçükbaşının öldüğünü ve yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

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