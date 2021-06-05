Yüksekova’da dere yatağında 271 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin dere yatağında yaptığı aramalarda, 271 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran sınırındaki arazide yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bunun üzerine Yüksekova’nın Esendere beldesi Güldalı köyü dere yatağında arama yaptı. Aramalarda, dere yatağına gizlenen 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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