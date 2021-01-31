Ana Sayfa Güncel Haberler Yüksekova’da baraj gölü dondu/ Ek fotoğraflar
Asansöre binmelerine yasak getirilen kuryeler öfkeli; ‘onurumuz kırılıyor’
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bazı apartmanlara asılan 'Paket servisçilerinin, asansörü kullanması yasaktır' yazısına kuryeler tepki gösterdi. Pandemi döneminde zor şartlarda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’de esnafla sohbet etti, balık aldı
Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İstanbul, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra...
Türkiye’nin en doğusundaki Mehmetçik, yeni kamuflajı giymeye başladı
Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni...
Estetik ameliyatlara korona ertelemesi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DÜNYACA ünlü cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hayati olmayan ve ertelenen ameliyatlar arasında, estetik ameliyatların da olduğunu...