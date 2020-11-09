Yüksekova’da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka göller başı Askeri Üs Bölgesi’nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı bölgede, İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, yoğun çalışmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı.

Yüksekova’da 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’nın bulunduğu bölgede dün kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan askeri üssün yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Göllerbaşı askeri üs bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 7 kilometrelik yol, yer yer yarım metreyi aşan karlar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

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