Yüksekova’da aralıkta buğday ekimi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde çiftçi Aslan Örnek (40), beklenen kar yağışı bölgeye düşmeyince tarlasına buğday ekimi yaptı. İlçe merkezi ve köylerinde her yıl yaklaşık 1 metre karın bulunduğunu ve hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Örnek, “Karın yağmamasını fırsat bilerek yakınlarımla birlikte tarlalarımıza buğday ekimi yaptık. İnşallah verimli olur” dedi.

Kışı ve karıyla ünlü Yüksekova’ya mevsimin ilk karı, 28 Kasım’da yağdı. 5 santimetreyi bulan kar, kısa sürede eridi. Her yıl mevsim şartlarına göre eylül ya da ekim aylarında buğday ekimi yapan çiftçi Aslan Örnek de pandemi ve çeşitli nedenlerle bu tarihleri atlayınca ekim yapmaktan vazgeçti. Aslan Örnek, aralık ayında kar yağmayınca yakınlarıyla bir araya gelip, boş bıraktığı tarlasına sürerek, buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Çiftçilik yaparak ailesini geçimini sağlayan Örnek, hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, “Yüksekova’ya ilk kar, 28 Kasım’da yağdı. Biz de ekim için geç kalmıştık. Karlar eriyip hava güzelleşince yakınlarımla birlikte ekim yapmaya karar verdik. Kış ayları bittiğinde kar da erken kalkarsa ekinlerimizin verimli ve güzel olacağını düşünüyorum. Aksi olursa ekinlerimiz ve emeklerimiz boşa gidecek. Ancak hayatımda ilk defa böyle bir kış yaşıyorum” dedi.

Buğday ve yonca üreticisi Naif Aslan da ilçenin son yılların en kurak dönemini yaşadığını belirterek, “Türkiye genelinde olduğu gibi biz de kuraklıktan nasibimizi alıyoruz. Yüksekova’nın hava şartları değişik. Bizde bu mevsimde yağmur olmaz, ancak kar yağışı olurdu. Geçen yıl 1,5 metre kar vardı. Bu tarihlerde tohum ekimi de olmazdı. Ancak bu yıl kuraklık yaşıyoruz. Bazı yıllar ender de olsa yılbaşına kadar kar yağmazdı bu durum ise 1 ya da 2 yıl olmuştur. Bu yıl ise genel bir sorun yaşıyoruz. Bunun için çeşitli çareler düşünmeliyiz” diye konuştu.

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