Yüksekova- Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı(2)

İLÇE MERKEZİ SEL SULARI ALTINDA KALDI

Yüksekova ilçe merkezinde de aniden bastıran sağanak, sele neden oldu. Saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren yağmur, Yüksekova ilçe merkezinde hayatı felç etti. İlçe merkezi ile devlet hastanesi arasında bulunan ipekyolu Caddesi, sel suları ile birlikte dere yatağına dönüştü. Aralarında kamyonların da bulunduğu birçok araç, sürücülerin kontrolünden çıkarak refüje çıktı.

İlçenin Akalın ve İnanlı mahalleleri ise sel sularıyla birlikte göle dönüştü. İlçedeki birçok binanın bodrum ve giriş katlarını su bastı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Yağmurun durması ile birlikte ekipler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-

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