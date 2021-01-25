Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, donurucu soğuklar nedeniyle park halindeki araçların üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.

İlçede geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.1900 rakımıyla Türkiye’nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova’da geceleri hava sıcaklığının, eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaçların da buz tutmasına neden oldu. Sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı.

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