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29 Mayıs 2019
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YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Eğitim Haberleri

Yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili açıklama

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YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklamalarından satır başları:

“Bizim şu aşamada önümüzdeki meselelerin hiçbirisinin arasında sistem değişikliği yer almıyor. Mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bir sistem ile, yani bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen ve bilimsel olarak mümkün değil.” 

“Bakanlıktan bize herhangi bir bilimsel çalışma intikal etmiş değil”

“Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK‘ten don biçmesini beklemeyin. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin tedirgin olmaması, tedirgin olmaları onların mağduriyeti anlamına gelir.”

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