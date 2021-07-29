Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, şeker hastalarında ve çocuklarda sıklıkla rastlanan siğiller, bulaşıcı bir virüs hastalığı olarak biliniyor. Toplumda genellikle kanserle anılan HPV’nin siğile neden olduğunu söyleyen Inday Klinik uzmanlarından Op. Dr. Yüksel Aydın, “Siğiller zaman zaman rahim ağzı kanseri gibi kötü huylu oluşumlara da neden olabilir. Ancak bu, HPV kaynaklı her siğilin kanser oluşturacağı anlamına gelmez” dedi.