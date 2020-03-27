ANTALYA’nın Alanya ilçesinde hizmet veren bir oto yıkama işletmesi, koronavirüs tedbirlerinin ardından dezenfeksiyon ürünlerini fahiş fiyatla satanlara tepki göstermek ve halka hizmet vermek için tüm araçları ücretsiz dezenfekte etme uygulaması başlattı.

​İlçenin Cikcilli Mahallesi’nde 1,5 yıldır hizmet veren bir oto kuaförünün sahibi Veli Boz (37), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından dezenfeksiyon ürünlerinin satış fiyatlarındaki fahiş artışları protesto etmek amacıyla işletmesinde ilaçlama işlemlerini ücretsiz yapmaya başladı. İlçede bir dezenfekte şirketi olan biyolog ve iş güvenliği uzmanı Kenan Özsoy ile anlaşan Veli Boz, maliyetine aldığı dezenfeksiyon maddeleriyle, gelen tüm vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak mikroplara ve virüslere karşı temizliyor.

‘KORONA GİDENE KADAR DEVAM’

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın mücadele kapsamında açıkladığı malzemelerle dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiklerini ve yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten işletme sahibi Veli Boz, “Koronavirüs nedeniyle fiyatların fahiş oranda arttığını gördüm. Araç başına 250- 300 lira alıyorlar. Aslında işin özüne baktığımız zaman durum böyle değil. Yani fiyatlar bu kadar yüksek değil. Kenan Bey ile biz bu konuyu bir araştırdık, araba başı maliyetlerin çok düşük olduğunu, 4 lira gibi bir fiyata geldiğini gördük. Müşterilerimizin sağlığı için böyle bir hareket başlattık. Umarım iyi olmuştur. Kenan Bey’in desteğiyle, Türkiye olarak bu koronavirüs salgınını atlatana dek devam etmeyi düşünüyorum. Virüsün yayılmaması için lütfen evde kalın” dedi.

‘İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI DEĞİL’

Oto kuaförüne dezenfeksiyon işlemi için gerekli malzemeleri temin eden Kenan Özsoy ise işi gereği bu işlemini sıkça yaptıklarını söyledi. Özsoy, “Veli kardeşimizle iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza fırsatçılık yapmadan bir hizmet sunduk. Genel ve araç dezenfeksiyonda afaki rakamlar isteyen firmalar var. Onlar gibi yapmadan bununla ilgili bir istişare yapıp, şu bulunduğumuz ortamda halkımıza hizmet olması adına araç yıkamanın yanında dezenfeksiyonu, kardeşimle birleşip, ücretsiz şekilde halkımıza sunuyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim kullandığımız ürünler, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünler. Genelde ULV cihazıyla sisleme uygulanan yöntemler. Herhangi bir halk sağlığına, insan sağlığına zararı olmayan ürünler. Yaptığımız yerin en azından bir yarım saat kapalı kalması yeterli oluyor” diye konuştu.

