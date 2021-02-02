Yüksek binaların çatılarında 100 TL’ye kar temizliği

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de, bellerine bağladıkları halatla yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen işçiler, günlük 100 TL kazanıyor. Zorlu işin tehlikesini bildiklerini belirten işçiler, ailelerini geçindirmek için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Hakkari’de, yoğun kar yağışının ardından binaların çatısında biriken karların temizlenmesi için işçiler, bellerine taktıkları halatla temizlik çalışması yürütüyor. Bellerine taktıkları halatla yüksek binaların çatılarına çıkan işçiler, tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerini kürekle kontrollü şekilde aşağı atıyor. İşçiler, temizlik işlemi için günlük 100 TL kazanıyor. Yaptıkları işin tehlikesinin farkında olduklarını dile getiren işçiler, ailelerini geçindirmek için çalışmaları gerektiğini söyledi.

‘RİSKLİ AMA MECBURUZ’

Kar temizleme işi yapan 2 çocuk babası Tahsin Er, ölümü göze alarak bu işi yaptıklarını belirterek, “Kış aylarında pek iş olmuyor. Bizler de ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizliyoruz. İşimiz yok, mecburen riskli de olma bu işi yapıyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Ekmeğimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Tehlikeli bir iş olduğunu biliyoruz, ama çocuklarımızı geçindirmek için mecburuz. Günde 100 TL için çalışıyoruz” dedi.

‘HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM’

Hasan Akar ise her kış mevsimine binalardaki çatıları temizlediklerini ifade ederek, “Kışın işimiz çatı temizlemek. Bankaların, özel firmaların çatıları ile kapılarında biriken karları temizliyoruz. Öğrenciyim, harçlığımı da bu şekilde çıkartıyorum. Dondurucu soğuğa rağmen bu işi yapıyoruz. Biz de geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Günde 1- 2 çatı temizliyebiliyoruz. Çatılar çok yüksek işimiz tehlikelidir” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI