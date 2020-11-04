Yücel Seçkiner ve Erol Yaşar Türkalp’in isimleri Çankaya’da yaşayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merhumlar eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner ve spor yazarı Erol Yaşar Türkalp’in isimlerini Çukurambar’daki 1425 ve 1426 no’lu caddelere verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteği ve Belediye Meclisi’nin oy birliği kararı ile verilen isimlerle, Seçkiner ve Türkalp Çankaya’da yaşatılacak.

Düzenlenen açılışa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Yönetim Kurulu üyesi Güray Soysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı temsilen Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, spor adamı Oktay Yücel ve Sevinç Seçkiner ile Özgüç Türkalp katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, şöyle konuştu:

“Bugün burada iki değerli dostumuzu, iki spor adamını bir kere daha anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Farklı özelliklerinin yanı sıra ikisini de aynı noktada buluşturan husus Türk spordur. İkisi de hayatları boyunca Türk sporuna hizmet etmiş ve büyük emek vermişlerdir. Erol Yaşar Türkalp meslektaşım 30 yıllık gazetecidir, o dönem içinde Ankara’da Hürrriyet ve Milliyet gazetelerinde spor müdürlüğü görevlerinde de bulundu ve hayatı sporla iç içe geçti. Kendisini bir yılbaşı gecesinde kaybettik, rahmetle anıyorum…

Diğer büyüğümüz sporcu babası Yücel Seçkiner de hayatı boyunca spordan başka konuyla ilgilenmedi desem yeridir, askerlik hayatında başlayan spor, yaşamı boyunca devam etti. Adamlığı ve spor adamlığıyla geride pek çok dost bıraktı. Bu nedenle vefa adamı Mansur Yavaş Bey’in, her ikisinin adına da bu levhaları astırmış olması bizim için şeref madalyasıdır. Teşekkür ediyoruz, vefanın sadece bozacıda geçen bir duygu olmadığını göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Bu nedenle Gazeteciler Cemiyeti adına kendisine teşekkürlerini sunuyorum. Türkalp ve Seçkiner’in ruhları şad olsun…”

Neslihanoğlu, “İsimlerinin burada yaşaması hem ailelerine hem basına hem spora hem de bize gurur verecektir”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı temsilen Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, yaşamları boyunca Türk sporuna hizmet eden iki ismin yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek şunları söyledi:

“Burada iki değerli büyüğümüz, biri hem siyasetçi hem sporcu olması bakımından Yücel Seçkiner, diğeri Erol Yaşar Türkalp Abimiz… Beypazarlı ve benim meslektaşım. İnşaat mühendisi olmasına rağmen kendisini Türk sporuna adayan bir isim… Belediye meclisinin gündemine geldiğinde tüm grupların oy birliğiyle caddelere isimlerini vererek burada yaşatılmaları hem ailelerine hem basına hem spora hem de bize gurur verecektir.”

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Seçkiner ve Türkalp’in hayatları boyunca spor adına verdikleri emeklerin karşılığı olarak bu şekilde yaşatılacaklarını belirterek, “Onların mirasına sahip çıkacağız” dedi.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy da bu fikri ortaya atan ve hayata geçirenlere teşekkür ederek, “Spor insanları birleştiren bir olgudur, spor tarihine verdikleri hizmetler unutulmayacak, sembolik de olsa bu tür faaliyetler bizi sevindiriyor” dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Onların insanlar tarafından bu vesileyle anılacak olmaları çok önemli” diye konuştu.

Seçkiner, “Dostları bizi hiç yalnız bırakmadı”

Yücel Seçkiner’in kızı Sevinç, babasının isminin caddeye verilmesinden mutluluk duyduğunu kaydederek, “Babam hayattayken isminin verilmesini istemedi. Önemli olan öldükten sonra anılmaktı. Cenaze töreninin ardından hep iyi şeyler yaptığı söylendi. Türk sporu için çok emek harcadı ve ben tek çocuğuydum ama onu az görürdüm. İyi ki de bunları yapmış, dostları bizi hiç yalnız bırakmadı çok gurur verici… Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Erol Yaşar Türklap’in oğlu Özgüç ise “Türk sporuna yıllarca üst kademelerd ehizmet vermiş bu isimler sporun birleştirici gücünü gösterdiler. Geride kalan insanlar bu tabelayı görünce duygulanacaklar. Başta Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“İnsanlar öldükten sonra kıymetini biliyoruz”

Kızılırmak Mahallesi Muhtarı Zuhal İrgaş da yapılan icraattan memnun olduğunu dile getirerek, “Mahallemizde böyle değerli iki ismin olması çok güzel, bu tür isimlendirmeler daha çok yapılmalı” dedi.

Spor adamı Oktay Yücel ise iki isimle de pek çok anısının olduğunu belirterek, söz konusu isimlerin caddelere verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu da yapılan isimlendirmeden mutlu olduğunu kaydederek, “Bu değerleri yaşarken vermemiz lazım ama biz insanlar öldükten sonra kıymetini biliyoruz. İnşallah bundan sonra sağlıklarındayken isimlerini de veririz. Büyükşehir Belediyesi’ni yapmış olduğu çalışmadan dolayı kutluyorum” dedi.