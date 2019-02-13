Hepsiburada, Yüce Zerey’in yeni kitabı Mima’yı herkesten önce kitapseverlerle buluşturmak için ön siparişe açtı.

Yüce Zerey’in yeni kitabı Mima Hepsiburada’ya özel fiyatla ön siparişe sunuldu. Mima, 13 Şubat’ta (yarın) genel satışa çıkacak.

Ünlü yazar Hakan Günday’ın ‘Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima’nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında…’ sözleri ile tanımladığı Mima, günümüz dünyasına farklı bir açıdan ışık tutuyor. Çarpıcı tanımları, sıra dışı örgüsü ile Mima, 2000’li yılların insanlara neler getirdiğini, yine insanlıktan neler alıp götürdüğünü muhteşem bir distopya içinde anlatıyor. Zerey, bu ilgi çekici yeni romanını Rastronot tarafından seslendirilen şarkı ve özel bir kliple tanıttı.

Her satırında sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen Mima’da, 2020 yılındaki kurgu dünyaya ait harita, bu haritada hikâyedeki lokasyonların gösterimi ve kavramların açıklandığı Mima sözlüğü gibi ince detaylar okuyuculara kılavuz olacak. Bunun yanı sıra, karakter çizimleri ve bölüm sonunda verilen görsel özetler sayesinde okuyucu tamamen o dünyaya dahil olacak. Kitapta müzik listesiyle hikâyenin ilgili bölümlerinde şarkı dinleme imkânı, ‘birlikte okunması gereken kitaplar listesi’ ve ‘birlikte izlenmesi gereken filmler listesi’ de sunulacak.