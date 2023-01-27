YSK’ya 5 yeni üye

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YARGITAY Büyük Genel Kurulu’nca yapılan seçimle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine Yargıtay’dan 8’inci Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, 10’uncu Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır ve 12’nci Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta seçildi. Danıştay’dan da 2 isim YSK üyesi seçildi.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev süreleri doldu. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapıldı. Danıştay’daki seçimler ilk günde tamamlanırken, Ali Çopur ve İsmail Kalender Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçildi. Yargıtay’da yapılan seçimlerin 11’inci turunda Yargıtay 8’inci Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilirken, dünkü seçimde Yargıtay 10’uncu Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır YSK üyesi oldu. Bugün yapılan seçimde ise 12’nci Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta YSK üyesi seçildi.

YEMİNDEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Seçilen yeni üyeler, YSK’da görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkanlığı ve başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye, YSK başkanı olacak ve seçimi yeni başkan yürütecek.