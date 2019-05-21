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21 Mayıs 2019
Ana Sayfa Politika Haberleri YSK'dan 'yedek üye' kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağını duyurdu.
Politika Haberleri

YSK’dan ‘yedek üye’ kararı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağını duyurdu. YSK, seçimin yenilenmesi kararında yedek üyelerin oy kullandığına ilişkin itirazı da reddetti. 

YSK, Sadi Güven başkanlığında saat 14.30’da toplandı. Toplantıda, 7 üyenin iptal gerekçesi üyelere dağıtıldı. Seçimin yenilenmesi konusunda ‘ret’ oyu veren 4 muhalif üye, gerekçede yeni hususlara yanıt vermek için ek süre talebinde bulundu. 7 üyenin yeni tespitleri için muhalif üyelerin karşı tezlerini yazacağı belirtildi. Bu işlemin tamamlanmasının ardından gerekçeli kararın açıklaması bekleniyor.

‘YEDEK ÜYE’ İTİRAZINA RET

4’e karşı 7 oy ile alınan seçimin iptali ve yenilenmesi kararında yedek üyelerin oy kullandığına ilişkin itiraz da toplantıda gündeme geldi. İtirazda, kurulun 11 üyesinden 4’ünün ‘yedek üye’ sıfatıyla İstanbul kararının görüşüldüğü toplantıda bulunduğu ifade edildi. Kurul, ‘yedek üye’ itirazı hakkında ret kararı verdi. YSK’nın ret kararında, “Üyeler, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca doğrudan ‘yedek üye’ sıfatıyla seçilmemektedir. Hangi üyelerin yedek üye olacağı ad çekme suretiyle belirlenmektedir” denildi.

Anayasa ve ilgili mevzuatta YSK’nın 7 üye ile toplanacağına dair açık bir hüküm ve düzenlemenin bulunmadığına dikkat çekilerek, İstanbul seçimi hakkında yapılan itirazların 11 üye ile karara bağlanmasının Anayasa ve diğer ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkarmadığı kaydedildi.

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