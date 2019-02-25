Peşinen söyleyeyim görev süreleri 1 yıl uzatılan YSK üyeleri Burhanettin Kocamaz’a yapılan siyasi infazı, oylarıyla tescil ederek AKP’ye ilk diyetlerini ödediler. Cumhur ittifakının yeni ortağı oldular.

Yeni bir hukuksuzluğa imza attılar.

AKP’deki çöküşü ve 31 Mart’taki muhtemel seçim hezimetini gören Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinin görev süresini, “Bize lazımsınız” diyerek 1 yıl uzattı.

16 Nisan referandumunda “mühürsüz oyları geçerli” sayarak yasasını çiğneyen YSK’nın 11 üyesi Burhanettin Kocamaz konusunda İYİ Partinin yaptığı itirazı da hukuk dışı kararla reddetti.

Kurulan kumpası, yapılan ihaneti hatırlatayım değerli okurlarıma.

YSK’ya başvuru yapması için resmen görevlendirilen Mersin İYİ Parti il başkan yardımcısı Orhan Galip İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın başvurusunu 19 Şubat 2019 tarihinde saat 17.00’den önce yapması için resmi belgelerle yetkilendirildi.

İYİ Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tüm il ve ilçeler için yapıldığı gibi resmi belgeleri ıslak imzalı ve noter tasdikli olarak İYİ Parti Mersin il Başkanı Servet Koca’ya gönderdi.

Resmi belgeler 16.02.2019 tarihinde Mersin İl Başkanlığından görevli Sevil YEL tarafından teslim alındı.

Ama kumpas kurulmuş, hainler ihanet etmeyi kafalarına koymuşlardı.

Belediye Başkan adaylarının dosyalarının 19 Şubat günü saat 17.00’ye kadar partileri tarafından görevlendirilen resmi yetkili kişi tarafından ilçe ve il başkanlıklarına teslim edilmesi gerekiyordu.

Kocamaz’ın dosyası 19 Şubat günü Saat 17.00’den önce Mersin il seçim kuruluna Orhan Galip tarafından teslim edilmedi.

Orhan Galip’in yetkisi ayni gün saat 16.50’de İYİ Parti Genel Merkezi tarafından iptal edildi ve bu karar Mersin İl Seçim kuruluna tebliğ edildi.

Ve o dakikalarda anlaşıldı ki Kocamaz’ın orijinal resmi belgelerinin bulunduğu dosya kaybedilmiş.

Buna rağmen resmi yetkisi iptal edilen Orhan Galip elindeki fotokopiler ve el yazısı ile Noter tasdiki olmayan belgeler içeren dosya ile o gün saat 17.26’da Mersin il Seçim Kuruluna başvurdu.

Bu gayri resmi belgeleri kabul etmemesi gereken il seçim kurulu başvuruyu kabul ederek birinci, geri iade etmeyerek de ikinci hukuksuzluğu ortaya koydu.

Çünkü bu gayri resmi belgeleri kabul dahi etmeyerek, hatta fotokopi olduğunu görünce “yok hükmündedir” diye karara bağlayarak iade etmesi gerekirdi.

Değerli okurlarım, il seçim kurulunun bu kararını “temyiz” etme imkanı var ki adres Yüksek Seçim Kurulu’dur. (YSK)

Yani AKP’nin görev sürelerini “sizlerin hizmetlerinden memnunum” diyerek bir yıl uzattığı Sadi Güven’in başkanlığını yürüttüğü YSK son kararı verecektir.

Nitekim İYİ Parti, “İl seçim kuruluna verilen belgeler de aldığı karar da yok hükmündedir. Burhanettin Kocamaz’la ilgili verilen belgeler YSK’nın belirlediği kurallara uygun resmi belgeler değildir kabul edilmemesi, başvuru saati dolduğundan teslim alınmaması gerekirdi” diye hukuki gerekçeleri ortaya koyarak YSK’ya itiraz etti.

Bu YSK’nın6 üyesinin görev süresi doluyordu ve 15 Ocak 2019’da Yargıtay ve Danıştay’ın yeni üyeler seçmesi gerekiyordu.

Bay Recep bu riski göze almayarak AKP meclis grubu ile MHP genel Başkanı Bay Devlet’e Yüksek Seçim Kurulunun süresi dolan, dolmayan 11 üyesinin de görev süresinin uzatılması talimatını verdi.

Anayasa’nın “seçimlere bir yıl kala seçim yasalarında değişiklik yapılamaz” hükmü de çiğnenerek YSK’nın 11 üyesinin görev süreleri yasa ile 1 yıl uzatıldı.

İşte AKP ile yandaşı MHP’nin bu kıyak kararı karşısında YSK üyeleri de altta kalmayarak ilk diyet borçlarını ödemek için Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının siyaseten infazın edilmesini tescil ettiler.

Bu hukuksuzluğu İYİ Parti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de taşıyacaktır eminim.

Değerli okurlarım Bay Recep için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme yargı tek adamın eline kontrolüne geçti.

Al gülüm ver gülüm siyaseti…

Uzat süremi, yapayım görevimi…

Bu sloganlar ile YSK üyeleri şimdilik (!) ilk diyetlerini ödediler.



Mühürsüz oy pusulalarını yasalarını çiğneyerek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejiminin değişmesine hukuk dışı karar ile imza atan 11 YSK üyesi siyasi kararları ile Cumhur İttifakının parçası oldular.



AKP + MHP + YSK’nın hedefi 31 Mart’ta seçimleri öyle ya da böyle kazanmak.



YSK eski üyesi Hakkı Manav’ın 2014 yerel seçiminden sonra Melih Gökçek tarafından Ankara Halka Ekmek Fabrikasında işe alındığını Mansur Yavaş açıkladı.

İşte o 2014 seçiminde YSK’nın resmi sonuçlarla Gökçek’e mazbatasını verdikten sonra 150 bin oyu günler sonra resmi işleme aldığını Mansur Yavaş açıklamıştı.

YSK için “Vicdan cüzdan Erdoğan” yazdığımı hatırlarsınız.

Mühürsüz oyları kabul eden YSK bu kez de fotokopi belgeleri kendi koyduğu hükümleri çiğneyerek kabul etti.

Türkiye’de hukukun geldiği bu acı hal Meral Akşener dün sabah canlı yayında, “hukuk, guguk” diye tanımlandı…