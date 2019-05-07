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7 Mayıs 2019
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YSK kararının muhtemel sonuçları

Nuri Kayış Nuri Kayış

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27 Nisan’da bu köşede çıkan yazımda, YSK’nın İstanbul’daki seçimi yenileme kararı alması halinde ortaya çıkacak muhtemel tablonun ne olacağını şöyle anlatmıştım:

-Türkiye seçim tarihine kadar yine çok kavgalı, gergin bir dönem yaşar.
-Ekonomik durum iyice bozulur; enflasyon artar, dolar zıplar, borsa düşer.
-Yeni seçimden çıkacak sonuç kaybeden tarafı tatmin etmez.
-Toplumun yarısı, “kumpas”, “hile”, “organize işler” sözcüklerini dilinden düşürmez.
-Kaybeden, YSK’ya, “Seçim iptal edilsin” diye başvurur.
-YSK haftalarca iptal başvurusunu değerlendirir.
-Arada geçen zamanda İstanbul’da belediyecilik hizmetleri fena halde aksar.
-Zaten iyi düzeyde olmayan dış itibarımız bir yara daha alır.

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Bu maddeler şimdi de aynen geçerli.
Tabii, şu sorulara da birilerinin yanıt vermesi gerekiyor:

-Sandık kurullarının oluşumunda iptale neden olacak bir hata yapıldıysa o sandık kurullarının görev yaptığı sandıklardan çıkan tüm oyların iptal edilmesi gerekmez miydi? Aynı zarfa konulup sandığa atılan oylardan sadece büyükşehir belediye başkanlığı için olanı iptal edip belediye meclisi, ilçe belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri için atılmış olanları iptal etmemek tuhaf değil mi?
-Hukukun temeli, kanunlarda, yönetmeliklerde yazan maddelerden çok kamuoyunun vicdanıdır. YSK’nın kararının kamuoyu vicdanını rahatsız etmediğini söylemek mümkün mü?
-Seçim iptaline neden olan sandık kurulları genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de görev yaptılarsa o seçimlerin meşruiyetini de masaya yatırmak gerekmez mi?

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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