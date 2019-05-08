YSK kararı ile toplum ayrıştı

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer’e Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını iptal etmesini değerlendirmesini istedim.

Sümer ülkemizde toplumun şöyle ayrıştığını bir solukta açıkladı:

Sevgi dili ile konuşanlar,

Nefret dili ile konuşanlar,

Ayrıştırmayı sürdürenler,

Birlik olmayı savunanlar

Vah diyenler,

Oh diyenler,

Gözleri ve kulakları açık, dilleri kapalı olanlar,

Engelli olmadıkları halde, duymayanlar, görmeyenler,

Hukuka inananlar,

Hukuka inanmayanlar…

Sümer, bu on parçanın aynı zamanda ve aynı ülkede yaşanmasının demokrasi, adalet ve insan hakları bakımından büyük tehlikeler taşıdığını açıkladı.

Soru: Bunca yıl gazetecilik ve sivil toplum derneklerinin yöneticiliğini ve başkanlığını yaptınız. YSK kararını nasıl yorumluyorsunuz?

Sümer: Benim yaşadığım dönemlerdeki tüm seçimlerin içinde; haksızlık, adaletsizlik, yalan, iftira, tehdit ve şiddet dilinin kullanılması açısından en korkutucusu 31 Mart 2019 yerel seçimleri oldu.

YSK’nın bu kararı; hukuk, demokrasi, adalet ve insan hakları konusunda biraz bilgi sahibi olanları, yüreklerinde vicdan, sevgi, şefkat ve hoşgörüyü canlı tutanları inandıramamıştır. Hiçbir kurul, milyonlarca seçmenin ve yurttaşın, tercihini, emeğini ve yüreğini, somut kanıtlar olmadan yaralayacak kararlar alamamalıdır.

Çözüm öneriniz nedir?

Sümer: Türkiye, tam demokratik, adalete dayalı ve inançlara saygılı laik bir ülke olmak istiyorsa, öncelikle seçim yöntemini çağdaşlaştırmalı, seçim barajını kaldırmalı, yerel yönetimlerde ve TBMM’de, halkın yeterli oyu verdiği partiler temsil edilmelidir.

Türkiye böyle sorunları yaşamak istemiyorsa, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT gibi Anayasal kuruluşlardaki karar alıcılar, atama ile belirlenmemelidir.