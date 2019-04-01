YSK Başkanı’ndan açıklama

Salı günü itirazların yapılacağını ifade eden Güven, Anadolu Ajansı’nın verileriyle ilgili soruya “A.A benim müşterim değil, Benden veri almıyor. Nereden veri alıyor bilmiyorum. Benim üzerimden polemik yaratılmasın” dedi.

31 bin 102 sandığın sisteme tanımlandığını, 84 sandığın itiraz nedeniyle sisteme taranmadığını ifade eden Güven, “Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey’in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor.” diye konuştu.