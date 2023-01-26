YSK başkanı Ahmet Yener oldu

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Tuğba SIR- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) başkanlığı görevine, yapılan oylamayla Ahmet Yener seçildi. YSK başkan vekili ise Ekrem Özübek oldu.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkan Vekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev süreleri doldu. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapıldı. Danıştay’daki seçimler, ilk günde tamamlanırken, Ali Çopur ve İsmail Kalender, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçildi. Yargıtay’da yapılan seçimlerin 11’inci turunda Yargıtay 8’inci Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilirken, dünkü seçimde Yargıtay 10’uncu Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır YSK üyesi oldu. Bugün yapılan seçimde ise 12’nci Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta YSK üyesi seçildi.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

YSK’da 5 yeni üye için yemin töreni düzenlendi. Danıştay’dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender, Yargıtayda’dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta, yemin ederek göreve başladı. Daha sonra görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkan vekilliği için seçim yapıldı. Oylamada Ahmet Yener, YSK başkanı seçildi. YSK başkan vekili ise Ekrem Özübek seçildi.

Görev süresi dolan eski başkan Muharrem Akkaya, Ahmet Yener’e görevi devrettikten sonra kurumdan uğurlandı. Akkaya, YSK önünde bekleyen basın mensuplarına, görevini Yener’e devrettiğini söyledi ve başarı diledi. Akkaya’yı uğurlayan Yener de görev süresi dolan başkan ve başkan vekiline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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