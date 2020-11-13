Yozgat’ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsü bulunamadı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- TRABZON’da yorgun bulunup, bakımı yapılarak doğaya salındıktan sonra Yozgat’ta avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünü bulmak için bölgede arama yapıldı. Jandarmanın, avcılar ve köylüler ile birlikte dron eşliğinde yaptığı aramada kuşa rastlanmadı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu’da nesli tükendiği düşünülen, en son 1912 yılında Kars’ta, 2013 yılında da Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, geçen 20 Ekim’de Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulundu. Yakalı toy kuşu, kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan’da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 15 gün önce Gümüşhane’de yeniden doğaya salındı.

YOZGAT’TA VURULDU İDDİASI

Kuşun, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde avcılar tarafından vurularak telef edildiği ve toprağa gömüldüğü iddia edildi. Kuş gözlemcisi Emin Yurtçuoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var. Üzgünüm” dedi.

JANDARMADAN, DRONLU ARAMA

Bunun üzerine kuşun vurularak ölüsünün toprağa gömüldüğü iddia edilen Sorgun’a bağlı Osmaniye köyü kırsalında jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Avcılar ve köylüler de arama çalışmalarına katıldı. Kuşun gömüldüğü ileri sürülen bölgede geniş bir alan karış karış tarandı. Dronla havadan da desteklenen çalışma sırasında şüpheli alanlarda toprak kazıldı, inceleme yapıldı. Ancak yakalı toydan herhangi bir ize rastlanmadı.

‘NEDEN GÖMDÜ, JANDARMAYA TESLİM ETSEYDİ’

Yozgat Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar Derneği Başkanı Metin Ekinci, toy kuşunun vurulduğu iddiasının asılsız olduğunu ileri sürdü. Ekinci, “Jandarmamız burada, herhangi bir ize rastlamadık, ben asılsız diye düşünüyorum. Avcı bunu yapmaz. Yozgat avcısı hiç yapmaz. Çünkü biz Yozgat avcıları olarak böyle durumlara çok dikkat ediyoruz, yasak avlara müsaade etmeyiz. Onun için Yozgat’ı karalamanın hiçbir anlamı yok. Araştırdık; ama en ufak bir ize, delile rastlanılmadı. Bulan şahıs kuşu jandarmaya veya orman müdürlüğüne neden bildirmedi, neden gömdü? Gömmeseydi, getirseydi jandarmaya teslim etseydi. Bu bölgeye gömdüyse gelsin kanıtlasın, ‘şuraya gömdüm’ deyip çıkartsın” diye konuştu.

‘ORTADA KUŞ YOK’

Yozgat Avcılar Kulübü Başkanı Yılmaz Duyar ise “Toy kuşunun nasıl öldüğü konusunda yorumlar yapılıyor. Ortada kuş yok. Gömdüğünü iddia eden vatandaş niye gömmüş? Takip edilen ve nesli tükenmekte olan bir canlı böyle apar topar gömülür mü?” ifadelerini kullandı.

Osmaniye köyü muhtarı Hüseyin Yıldız da bölgede jandarma ve avcılarla birlikte arama yaptıklarını belirterek, “Aramalarda herhangi bir ize buluntuya rastlanmadı. Bu bizi de gerçekten üzdü. Yozgat’ın avcılarının böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Belki başka bir yerde vurulmuştur. Gerçekten üzüldük komple arazideyiz, aradık herhangi bir buluntu ve ize rastlanılmadı” dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de konuyla ilgili inceleme başlattığı ve söz konusu paylaşımı yapan kuş gözlemcisine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

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