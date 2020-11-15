Yozgat’ta otomobil devrildi, 2 polis hayatını kaybetti (2)

TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memurları Mahmut Atıcı ile Murat Dağhan için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile polislerin aileleri, emniyet ve jandarma mensupları katıldı. İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Mahmut Atıcı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verilmek üzere Osmaniye’ye, Murat Dağhan’ın cenazesi ise Malatya’nın Akçadağ ilçesine gönderildi.

Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan’ın, 1’er yıllık polis memuru olduğu ve evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

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