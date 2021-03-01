Yozgat’ta Millet Bahçesi Projesi’nin ilk adımı atıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta Millet Bahçesi Projesi kapsamında, eski Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yerleşkesindeki binaların yıkımı başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ​Millet bahçesinin ilk adımı olan yıkım çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda eski Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yerleşkesindeki binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Başkan Köse, yaptığı açıklamasında, Menekşe Evleri’nin bulunduğu 52 bin 170 metrekare alana millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Menekşe Evlerindeki hak sahipleri için eski TMO arsasında TOKİ tarafından konut yapılacağını belirten köse, “”TMO arsanın mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğünden belediyeye devredildi. Burada yapılacak olan 301 konut ve 22 iş yeri ihalesi yapıldı. Konutlarımız 100, 120 ve 140 metrekare olarak belirlendi. Menekşe Evlerindeki hak sahiplerinin tamamına en az 140 metrekare daire verilmek üzere planlama yapıldı” dedi.

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