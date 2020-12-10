Yozgat’ta kaza; 1 öğretmen öldü, Furkan öğretmen ile okul müdürü yaralı

Bir sonbahar daha eksilip gitti ömürden…Adına hazan mevsimi denilen; canını bir varlığa feda ederek başkası için kendinden geçmenin,diğergamlığın ,tüm yüklerinden arınarak hafifliğin dinginliğin, alacak hiç birşeyi kalmayınca kuşların dahi terk ettiği sessizliğin ,cafcaflı renklerin reklamları geçtiğinde gerçek güzelliklerin sadelik uyum ve sakinlik olduğunun, anılarla demlenmiş sıcacık çayların gerçek dostlarla içilebildiğinin,yazılmış şiirleri okumanın yerine artık hayatının şiirini yazma vakti geldiğinin, gündelik keşmekeşlerden sığ kalabalıklardan biran olsun sıyrılarak kendi iç sesine kulak vermenin, sessize alıp hayatı sadece izlemenin dinlemenin mevsimi….