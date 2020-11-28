Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri'de 1948 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü 6 bin yıllık Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 4 bin 200 yıllık olduğu belirlenen mezar küpü bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bulmuş olduğumuz küp yaklaşık 4 bin 200 yıl önce kullanılmış, mezar küpü. Bulduğumuzda gömü vardı" dedi.