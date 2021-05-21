Yozgat’ta bal mumu eritirken evinin çatısı yandı

Ağrı atakları ile birlikte gelen bazı belirtilerin trigeminal nevralji habercisi olabileceğini belirten ve hastalığın tedavisine ilişkin önemli ipuçları veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alev Güner, “Trigeminal nevralji, yüzün tamamının ve başın ön yarısının dokunma hissinin beyne iletilmesini sağlayan sinirin bir rahatsızlığıdır. Yüzün bir yarısında ciddi yanma, batma, elektrik çarpması gibi çok şiddetli ve kısa süreli bir ağrı ile kendini belli eder” dedi.