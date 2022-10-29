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Ankara Millet Bahçesi’nde Yozgat Tanıtım Günleri başladı. Yediden yetmişe birçok vatandaşın katılım gösterdiği etkinlikte, bazı bürokratlar da yer aldı. 4 gün sürecek programda, Yozgat yöresine ait lezzetler ve gösteriler sergilendi.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara Millet Bahçesi’nde Yozgat Tanıtım Günleri başladı. Yediden yetmişe birçok vatandaşın katılım gösterdiği etkinlikte, bazı bürokratlar da yer aldı. 4 gün sürecek programda, Yozgat yöresine ait lezzetler ve gösteriler sergilendi.

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Yozgat Tanıtım Günleri kapsamında birbirinden farklı lezzetler ve objeler Millet Bahçesi’nde sergilendi. Folklor ve Mehteran ekibi sahne aldı. Anadolu türküleri ve palyaçoların bulunduğu program, Yozgat’ı her yönüyle gözler önüne seriyor.

Yozgat Yöresi Yansıtıldı

Etkinlikte, Yozgat’ın geleneksel yiyecek ve içecekleri, oyunları öne çıktı. Bozok yaylası yöresel ürünleri, çörek otu, yayık ayranı, çeşitli baharatlar, baklava, gözleme türleri, ev ve banyo eşyası, oyuncak, lavanta sabunu kolonyası yer aldı. Yozgat Kadın Kooperatifi, turşu, kilim, Ekoev mobilyaları, yufka, peynir türleri, keçiboynuzu dünyası, ezme çeşitleri standı kuruldu. Türküler eşliğinde, standlar halk tarafından tek tek gezildi. Beypazarı, Kars ve Erzurum standı da kendi lezzetlerini sundu. Köfte, cağ kebabı, yaprak sarması, Boğazlıyan sucuğu tattırılırken, baston, çanta, takı gibi şahsi eşyalar da yer aldı.

Yozgat Hak Ettiği Yerde Değil

Etkinlikle konuşma yapan Yozgat CHP Milletvekili Ali Keven, şu sözleri kullandı: “ Hepinizi saygıyla selamlıyorum, öncelikle tanıtım günleri etkinliğimiz hayırlı olsun. İyi düşünülmüş gerçekleşmesine destek veren başta Yozgat Valiliğimiz olmak üzere, Belediye başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Rektörlüğümüze, Yozgat Dernekler Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Sevgili Yozgatlılar, İnşallah bu tanıtım günleri ilimiz için iyi bir dönem başlangıcı olur. Göçü beraber önleriz. %20’lere dayanan Yozgat’taki işsizliği önleriz. Yozgat üç tarihi kente medeniyet olmuştur. Yozgat hem yeraltı hem yer üstü kaynakları, termal turizmi ve tarihi ile çok önemli bir yere sahip biz bu kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmalıyız. Bir il ne kadar tanıtılırsa başarısı o kadar yüksek olur. Sevgili hemşirelerin bu tanıtım gününde tüm ortak sanat ve kültürel değerlerimizi beraber konuşup sorgulayıp farklılıklarımızla onları zenginleştirerek birbirimize ötekileştirmeden, dışlamadan yaşamak Yozgat ve ülkemiz için özlenen bir tablo olsa gerek. Çok zengin bir tarih ve kültüre sahibiz, coğrafyamız çok elverişli fakat kendimizi tanıtamıyoruz. Henüz kültür ve sanat müzemiz maalesef yok. Onun için bu tanıtım günleri çok önemli. Kültürümüzü yaşatmalı, tarihi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Çağdaş dünya değerleri ile bunları bütünleştirmeliyiz. Sevgili Yozgatlılar, bu tanıtım günlerine emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu günlerin Yozgat’a faydalı olmasını diliyorum.”

“Yozgat’ta Huzur Var”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse şöyle konuştu: “Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yozgat tanıtım günlerimiz hayırlara vesile olsun. Bizler bir babanın evlatları gibiyiz. Sözlerime Hz Muhammed(sav) hadisi ile başlamak istiyorum. ‘Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır’ diyor. Biz de 36 Belediye Başkan arkadaşımızla şehrimize, ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Bugün siyasi görüşü ne olursa olsun değerli Yozgatlı kardeşlerimiz var. Bizlerin de bir arada olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Bugün burada Yozgat değerlerini tanıtıyoruz. Bunları bizzat Yozgat’a gelerek görmelerini en kısa zamanda bekliyoruz. Her vatandaşımızdan bir komşusunu, arkadaşını buraya getirmesini sizlerden istiyoruz. Yozgat’ta hayat, huzur, sıcaklık, kardeşlik vardır. Bu organizasyonun yapımında emeği geçen Valimiz, Ankara Yozgat dernek başkanlarımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Adalet Bakanımıza şehrimiz, belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Aramızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Cemil Bey yok. Kayınbiraderi Hakk’ın rahmetine kavuştuğundan onun selamlarını iletiyorum.”

“Türkiye’de Bir İlki Başlattık”

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Saygıdeğer Katılımcılar, bir hayalimiz daha gerçekleşti. Türkiye’de federasyonlaşan ilk sivil toplum kuruluşu Yozgatlı Dernekler Federasyonu olmuştur. Bu oluşumu 2003’te Türkiye’de ilk başlatan bizler olduk. Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonuna bağlı 164 dernek bulunmaktadır. Ülkemizin ve Yozgatımızın, gelenek, görenek ve kültürünün tanıtımı benimsenmesi ve yaşatılması gibi derneğimizle dünyanın her yerinde bulunan Yozgatlılarla iş birliği yaptık. Etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Anadolu’nun kadim şehrinin doğal ve tarihi tüm değerlerini genç kuşaklara ve Ankaralı hemşehrilerimize aktarmak amacıyla burada bulunmaktayız. Yoğun bir mesai ve gayretle hazırlıkları tamamlanan kadim şehrimizin müstesna varlıklarını tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Organizasyona Adalet bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Yozgat MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de katılım gösterdi.