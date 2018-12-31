Geçtiğimiz hafta (29.12.2018) Sorgun Platformu tarafından, Sorgun’un belediyecilik çalışmaları yönünde panel yapıldı…



Panelin yöneticiliğini Prof. Dr. Taner Demirer yaptı, kıymetli T. Demirer’in melun hastalıkla ilgili yaptığı çalışma ve araştırmalar ününü Türkiye sınırları dışına taşımıştır.

Panelde geçmiş dönemlerde belediye Başkanlığı yapmış, Sayın Ahmet Şimşek ve Sayın Ahmet Uslu’ya da söz verildi. Belediye Başkanlarımız yapmış oldukları icraatlarını ve yapamadıklarını açık bir samimiyetle ifade ettiler…

Oğlum Tolga ile Sorgun’a gitmiştik, Tolga 5-6 yaşlarındaydı, Sorgunun çamuru çocuğun ayağından çizmesini almıştı… Kıymetli Ahmet Şimşek yaptığı yollarla çamuru kaldırmış, Sorguna şehir hüviyeti kazandırmıştır. Ahmet Şimşek’in yapmış olduğu icraatlarının neticesini görme şansım olmuştur.

Belediye Başkanlığı sırasında, hiç unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir ilke imza atmıştır. Yazarına, şairine, aşığına, sanatçısına sahip çıkmıştır.

Bu kültür adamlarının, Belediyece kitaplarını bastırarak dağıttırmış ve yazmalarını teşvik etmiştir.

Başkan Ahmet Şimşek’in “Sorguna termal tesisi kuracak her yatırımcıya kapımız açıktır. Belediye olarak her imkânı sağlarız’’ sözlerine şahit olmuştum.

Kültürden bahsetmişken keşke Sorgunun yetiştirdiği değerli yazarımız Durali Doğan ile seramik sanatçımız ve ressam Hasan Mutlu da aramızda olsalardı… Sorgun Platformu dönem başkanı kıymetli bürokratlarımızdan Bekir Büyükyılmaz, katılımın fazla olması yönünde çok uğraş verdi ama hava muhalefeti engel teşkil etmiş oldu…

Sorgun Platformu denince kısaca bu başarılı platforma değinmeden geçemeyeceğim: Sorgun Platformunun ilk ışını yakanlar, eğitim camiasının yıldızlarından Devlet Aksoy, Mehmet Tüzel, Prof. Dr. Mustafa İlkbaş’tır. Sorgunluları bir araya getirmek, birlik, beraberliği sağlamak her takdirin üstündedir. Dönem başkanı Bekir Büyükyılmaz, Mehmet Tüzel, Devlet Aksoy, kusursuz bir panel yapılmasını sağlamışlardır.

Panele davetli olmasına rağmen aynı günde daha önceden söz verdiği bir başka etkinliğe giden kıymetli Belediye eski Başkanlarımızdan Yılmaz Kılıçaslan gözlerimizce çok arandı…

Kıymeti Yılmaz Kılıçaslan’la olan bir anımı yazmadan geçemeyeceğim; Kıbrıs’ta Annan Planı hazırlığı sırasında, tepki olarak Türkiye’de ilk mitingi Sorgunda yaptık. Kardeşim, arkadaşım Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçaslan’ı aradım. Kıbrıs mitingini Sorgunda yapmak istediğimi belittim. Ankara’dan bayrakları alarak Sorguna gittik, Yılmaz kardeşim sekiz saat içerisinde her türlü organizeyi yapmıştı. Bu arada tarihe bir not düşelim: İlk Kıbrıs mitingi Sorgun’da yapılmıştır. Ülkücülerin yıldızından Allah razı olsun.

Panelde olsa Yozgatlı olarak, bu kış günü Arabaşız geçmez… Kıymetli dostumuz başarılı iş adamımız Sadık Ekinci’nin katkılarıyla, arabaşı içildi-yutuldu…

Program sunuculuğunu Ahmet Sipahi’nin yaptığı gecede, belediye Başkanlarımız Ahmet Şimşek, Ahmet USLU, Prof. Dr. Taner DEMİRER, iş insanı Sadık Ekinci’ye platform dönem Başkanı Bekir Büyükyılmaz ve daha önceki dönem Başkanları, Mehmet Tüzel, Devlet Aksoy, Prof. Dr. Mustafa İlbaş tarafından şükran plaketi verildi.

Yozgatlıların tüm etkinliklerine kapı açan, Federasyon Başkanı Ahmet KOÇ ile Yozgatlılar Vakfı Başkanı Durak Turan Düzünde katılmış olduğu panel ileride yapılacak olan panel ve organizasyonlara ışık olmuştur.

Sorgunun yeşillenmesine öncülük eden, orman ve park yapan Ahmet USLU da anayolun açılmasına karşı çıkanlara göstermiş olduğu direnç ve o yolun açılmasını sağlamasıyla unutulmayanlar arasında yerini almıştır.

Her kim Sorgunumuzun gelişmesi için çaba gösterip bir çivi çakmışsa Allah hepsinden razı olsun.

Eski bir Belediye Başkanı olarak, derim ki, Belediye Başkanlığı zor bir görevdir.

Belediyelerin yetkisi alabildiğine geniştir. Bir belediye sadece ve sadece,

PARA BASAMAZ ADAM ASAMAZ

Onun dışında tarifi imkânsız yetkilerle donatılmıştır…

Sorgunda Belediye Başkanlığı yaptıkları sırada tanımış olduğum, Zühtü Acun, Ahmet Şimşek, Yılmaz Kılıçaslan, Ahmet Uslu’ya bir Sorgunlu olarak, yapmış oldukları hizmetlerine yürekten teşekkür ederim.

Panele kardeşim Fevzi Öztürk’le birlikte gittik. Kültür Bakanlığı geçmiş dönemin Genel Müdürü Gürbüz Mutlu, Avukat Cahit Babacan, Turan Düz, Hakan Yıldız, Bekir Büyükyılmaz’la aynı masayı paylaştık. Ayak Üstü kıymetli yeğenimiz Serdar Uslu, Hüseyin Nazlı, Avukat Kadir Aksoy’la ayaküstü de olsa hal hatır sorduk. Eski bürokratlardan Murat BAYER ve kıymetli dostumuz Mehmet Tüzelin, Muhterem eşleri ile oğlu da gecenin katılımcıları arasındaydı.

Yazıyı noktalamadan, “Milli Mücadele yıllarında Yozgat da sönen ocaklar’’ anısına bir anıt yapılamaz mı? Mesela Kınalı Hasanın karşısına veya başka bir yere… Temenni kıymetli Bekir Büyükyılmaz’dan, icraat Başkanlardan…

Hey gidi Sorgun hey, üstünden kırk uygarlığın geçtiği, altındaki, uranyum, kömür zenginliğiyle bir tarih abidesi olarak çok yaşa…