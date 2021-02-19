Yozgat Emniyet Müdürlüğü, kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri çekilen kısa filmle anlatarak vatandaşları uyardı.

Yozgat’ta polis, gazeteci ve ses sanatçısı Mümin Sarıkaya’nın rol aldığı filmde, dolandırıcılık yöntemleri anlatılarak vatandaşlara uyarı mesajları verildi. Yaklaşık 1 dakikalık kısa filmde, dolandırıcıların, kişi ayrımı yapmadığı, insanlara bazen elektronik posta ve cep telefonlarına cazip teklifler göndererek, bazen sosyal medya hesaplarından hediye çeki verildiği, bazen de internet sitelerinin sahtelerini yaparak vatandaşları kandırdıkları anlatıldı.

Filmde rol alan sanatçı Mümin Sarıkaya da, “Ele geçirdikleri, sosyal medya hesaplarından sahte link hazırlayarak hediye çeki, pandemi desteği, cazip kampanya gibi vaatlerle size ulaşan veya değerinden düşük yayınlanmış ilanlara karşı dikkatli olun oltaya gelmeyin” mesajı verdi.

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