Youtube Ermenistan’a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı (2)

(ABD), DHA- ABD’deki Ermeni –Amerikan müzik grubu System of a Down 15 yıl aradan sonra piyasaya geri döndü. Müzik grubu klibinde Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan Ermenistan’a bağış toplamak içi çağrıda bulundu. Youtube’da yayınlanan klibin yanındaki “bağış yap” butonu oluşturulurken, “Tüm işlem ücretleri YouTube tarafından karşılanmaktadır” ifadesi sosyal medyadan tepkilere neden oldu.

Sosyal medya platformu Facebook ve Twitter’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sürecindeki tweetlerinin neredeyse yarısını sansürledi. Sosyal medya platformlarının çifte standart uygulamalarına Youtube da katıldı.Youtube, Ermenistan’ın 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan’daki sivillere yönelik katliamına arka çıktı.

15 YIL SONRA PROVOKASYON İÇİN DÖNÜŞ YAPTI

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1994 yılında kurulan Ermeni –Amerikan müzik grubu “System of a Down” 15 yıl aradan sonra piyasaya dönme kararı aldı. Müzik grubunun ilk icraatı ise, Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan ordusu için bağış toplamak oldu. Müzik grubu 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan Ermenistan’ı haklı gösterme çabası için klip çıkardı.Klipte işgal altındaki Dağlık Karabağ’da cephede olan Ermenistan askerlerinin görüntülerinin yanı sıra müzik grubu üyerinin de Ermenistan üniforması giymesi dikkat çekti.

MÜZİK GRUBU ERMENİSTAN İÇİN BAĞIŞ TOPLIYOR

Kliplerini YouTube üzerinden yayınlayan grup, “Yıllar sonra 2 yeni şarkı yayınladık. Şarkılarımızda Karabağ ve Ermenistan’dan bahsettik. Destek bekliyoruz.Yardımlar Karabağ ve Ermenistan’daki ihtiyaç sahipleri ve askerler için kullanılacak” ifadeleri yer aldı. Müzik grubu ayrıca, şarkıların indirilmesini de ‘hayır işi’ olarak nitelendirildi.

YOUTUBE’TAN ÇİFTE STANDART

5 Kasım’da Youtube üzerinde yayınlanan klibin şuana kadar 3milyon 117 bin 696 kez izlenirken, grup bir günde 112 bin 863 dolarlık bağış topladı. Klibin yanında yer alan blogta “bağış yap” butonu bulunurken, ” Tüm işlem ücretleri YouTube tarafından karşılanmaktadır” ibaresi Youtube’un çifte standart uyguladığını gözler önüne serdi.