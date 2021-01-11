‘Yorgun mermi’ cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve küresel ısınma Türkiye’de de son yılların en kurak dönemlerinin yaşanmasına neden oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su tüketimindeki israfın önüne geçmek için ‘Kademeli Su Faturası’ uygulamasını Ocak ayı meclis toplantısı gündemine taşıyacak.