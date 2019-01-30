Binali Yıldırım bugüne kadar dinamik, sempatik, güler yüzlü, hoşgörülü, sakin, huzurlu, esprili bir imaj yaratmıştı.

Bu imaj CNN Türk’te konuk olduğu “40” programında ağır yara aldı.

“Acaba hasta mı” diye düşündürecek kadar yorgun görünüyordu.

Fena halde dalgındı. Sunucu Buket Aydın’ın bir sorusuna, programda başka konuk olmadığı halde “Bana mı soruyorsunuz” yanıtını verdi. Bir soruyu “tuhaf”, bir soruyu “acayip” diye nitelendirdi. Projelerini anlatırken elindeki haritaları kameraya değil kendine doğru tuttu.

Gergin hatta asabiydi. Sunucuya, izleyiciden, programı dayak yemeden bitirip bitiremeyeceğine ilişkin bir soru bile geldi.

Huzursuzluğu, mutsuzluğu vücut diline de, konuşma diline de yansımıştı.

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Yıldırım’ın alışılmışın çok ötesinde bir portre çizmesinin arkasında bana kalırsa, İstanbul’a belediye başkan adayı olmayı istememesi, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarı üzerine zorla kabul etmesi gerçeği yatıyor.

“64 yaşındayım. Bugüne kadar çok zor görevlerde bulundum. Artık dinlenmem gerekiyordu. Ama hiç istemediğim bir görevlendirme ile karşı karşıya kaldım. 15 milyon nüfuslu, büyük sorunlarla karşı karşıya olan bir şehre başkan olmak hiç de kolay değil” diye düşünmüş olabilir.

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Peki, bundan sonra ne yapılabilir?

Yıldırım’ın istemediği bir görev için zorlanmaması, Ak Parti içinde İstanbul’daki başkanlık yarışına seve seve, coşkuyla girecek bir ismin bulunması doğru olandır.

Ama Ak Parti’nin böyle bir irade göstereceğini sanmıyorum.

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Sonuç olarak şunu söylemek mümkün:

Yıldırım’ın yorgunluğu, dalgınlığı, gerginliği, asabiliği, mutsuzluğu, gönülsüzlüğü CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu için avantaj olabilir.