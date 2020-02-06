Hiçbir ekonomik başarı tesadüfi ve mucizevi değildir, her ekonomik başarının altında doğru karar alma ve doğru yönetim süreçleri yatar.

Doğru karar alabilmek için ise doğru bilgiye sahip olmak, nerede ve nasıl davranacağını bilmek kısacası liyakatli olmak gerekir.

Yönetim becerisi büyük ölçüde kriz anlarında ortaya çıkar, malum, durgun denizde hemen her kaptan iyi kötü menzile varıp, limana yanaşabilirken, fırtınalı denizlerde sadece iyi kaptanlar gemisini batırmadan menzile varıp, limana yanaşabilir.

Ülkemizde son günlerde bir deprem, bir çığ felaketi ve bir de uçak kazası yaşadık, canlarımız gitti insanlarımız yaralandı, belki de bazıları sakat kalacak. Her üç olayın da ortak yönü insani hatalar ve ciddi bir yönetim yetersizliğini işaret ediyor.

İlk olarak deprem olayına bakalım o bölgede ne şiddette bir deprem olacağı biliniyor, olan deprem beklenen, kitabi olarak hesap edilen deprem büyüklüğünün üstünde de değil. Buna rağmen bazı binalar yıkıldı, bazıları ağır hasar aldı ve insanlarımız öldü yaralandı. Biz bu gün sahip olduğumuz teknoloji ile bu büyüklükte bir depreme dayanacak, yıkılmayacak, çökmeyecek binalar inşa etmeyi de biliyoruz. Peki bu binalar neden çöktü, neden insanlarımıza mezar oldu?

Bu binalar çöktü, çünkü bu binalar yapılırken gerekli teknoloji ve mühendislik kullanılmadı, gerekli özen gösterilmedi ve daha da kötüsü bu binaları denetleyerek her şey uygun yapılmış, bu binalarda oturulabilir diyerek iskan ruhsatı veren kamu otoritesi de işini hakkı ile yapmadı.

Görüldüğü gibi bu binaların çökmesi, insanların ölmesi yaralanması tamamen insan hatası, yönetim beceriksizliği, beklenmeyen öngörülmeyen hiçbir şey yok. Peki şimdi bu insani hatalara yol açanlar yargılanıp hesap verecekler mi? Geçmiş örneklere bakarsak ben böyle bir şeyin olacağını birilerinin hesap vereceğini hiç sanmam. Oysa bu binaları yapan müteahhit belli, mühendis belli, tekniker belli ve bu binalara iskan ruhsatı veren kamu görevlileri de ortada, yani olayın faillerinden hiçbiri meçhul değil, Bakalım birileri hata ve ihmalleri ile yüzleşmek zorunda kalacak mı?

İkinci olay çığ felaketi, olay bölgesinde büyük bir çığ riski olduğu biliniyor peki kim, neden o yolu trafiğe kapatmadı ve o minibüsün o yola girmesine izin verdi? Çığ düştü, minibüs ve bir iş makinesi altında kaldı kurtarma çalışmaları büyük bir çığ riski altında yürütülürken bu kadar insanın çığ bölgesinde toplanmasına, arama kurtarma çalışmalarına katılmasına kim neden izin verdi? Arama kurtarma ekipleri yeterli teknolojik donanıma ve eğitime neden sahip değildi? Görüldüğü üzere burada da ciddi bir yönetim yetersizliği, bilgi ve beceri eksikliği var.

Arama kurtarma faaliyetlerinde birinci ilke daima daha fazla insanın hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına engel olmaktır. Van’daki arama kurtarma faaliyetlerini yöneten kişi ya da kişiler bu konuda daha bilgili, deneyimli ve liyakatli olsalardı muhakkak ki facia boyutlarına varan bu kadar büyük bir can kaybı ortaya çıkmazdı. İnsanlar duygusaldır, yakınlarını kaybeden insanların duygusallığını, riski umursamamalarını, görmezden gelmelerini ve fedakarane çabalarını elbette anlıyorum, lakin bir kriz anında yöneticiler duygusal değil akli ve hesabi davranmak zorundadırlar yoksa ortaya bu tür felaketler çıkar.

Son olay uçak kazası ve görünen o ki bu kaza da da insani hatalar ön planda, uygun olmayan hava koşullarında pilotun ya da kulenin inisiyatifi ile inmeye kalkan bir uçak pistten çıktı, parçalandı, insanlar öldü, yaralandı.

Önündeki iki uçak pisti pas geçtiği halde bu pilotu riski göze alarak inmeye zorlayan sebep neydi? Pilot neden pisti pas geçip hava şartlarının daha uygun olduğu bir meydana inmeyi tercih etmedi? Kule neden bu kadar sert bir hava koşulunda pisti kapatmadı? Görüldüğü üzere burada da insani bir hata olma olasılığı epeyce yüksek.

Her üç olayda da insani hatalar ve yönetim eksiklikleri ön planda. Bu olaylar bizlere ders olmalı, insan hatalarını en aza indirecek, yönetim becerilerini ve özellikle de kriz anlarındaki yönetim becerilerini en üst seviyeye çıkaracak eğitim ve tatbikat uygulamalarını başlatmalı özellikle de yönetim kadrolarına liyakatli kişilerin getirilmesini acilen temin etmeliyiz.