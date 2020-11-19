Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Altındağ Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’daki 140 bin haneye çöp poşeti dağıtımına başlandı.