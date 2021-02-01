Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Atalay Güleç (29) yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesi İstanbul Caddesi Göl Kavşağı’nda meydana geldi. Orhangazi’den Yalova istikametine giden Hüseyin Kural (59) yönetimindeki 38 RR 866 plakalı minibüs, kavşağa geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Atalay Güleç’e çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Güleç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güleç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güleç’in hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza hakkında bilgi veren minibüs şoförü Kural, kavşağa girdiği sırada kendisine yeşil ışık yandığını, hareket ettiği sırada Atalay Güleç’in yola aniden çıktığını ve son anda fark ettiğini ifade etti. Minibüs sürücüsü Hüseyin Kural ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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