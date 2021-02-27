Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdullah Uygun (79), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Uygun’a, H.Y. yönetimindeki 63 ABU 714 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uygun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdullah Uygun’nun cenazesi, inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü H.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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