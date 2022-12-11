Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

- Reklam -

Ertuğrul KOÇAK / İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Konak İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Emre Dülakaslan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30’da Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. Sahil yolu olarak da bilenen yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Dülekaslan’a, N.A. idaresindeki 35 EAJ 942 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Dülekaslan’ı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dülekaslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Dülekaslan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

- Reklam -

FOTOĞRAFLI