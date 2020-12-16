Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı çalışan Hacı Arıcı (50), hayatını kaybetti. Arıcı’nın evine götürdüğü meyveler etrafa saçıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi Alakova Caddesi üzerinde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden eve dönen Hacı Arıcı’ya, yolun karşısına geçmek istediği sırada Yusuf Keskin’in (25) kullandığı 42 EY 263 plakalı minibüs çarptı. Arıcı, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına fırladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hacı Arıcı’nın evine götürdüğü meyveler ise etrafa saçıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Yusuf Keskin’i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Hacı Arıcı’nın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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