Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada

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Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı İsmail Mert Türhan (18), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy istikametine doğru ilerleyen Z.Ö. yönetimindeki 59 ED 925 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Mert Türhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Türhan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Türhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü Z.Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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