Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Karaca (77), otomobilin çarpması sonucu fırladığı arka cama çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, Kütahya-Eskişehir yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Aydoğdu (44) yönetimindeki 43 AAP 706 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Karaca’ya çarptı. Kazada otomobilin arka camına fırlayarak çarpan Karaca, hayatını kaybetti. Karaca’nın cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Aydoğdu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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