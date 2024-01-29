Kaza, dün Namık Kemal Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon’dan Rize yönüne giden Y.B. yönetimindeki 34 CZY 314 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Yıldırım’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırım'ın Yomra ilçesinde balıkçılık yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA Ajansı