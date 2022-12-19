Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Doğan (42), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle sıralarında Şehitfevzi Mahallesi’nde meydana geldi. A.P. yönetimindeki 44 AEJ 105 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Doğan’a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ömer Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelenmelerin ardından otopsi için adli tıp urumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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