Yolun karşısına geçerken minibüsün çarpmasıyla öldü

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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Mehmet Yıldırım (55), yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında minibüsten inerek, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Yıldırım’a, Mustafa Çiftçi yönetimindeki 27 RR 023 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım’ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldırım’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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