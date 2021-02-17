Yolu kardan kapanan köydeki diyaliz hastasına paletli ambulansla ulaşıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’ın kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yalnızçamhasköy köyünde rahatsızlanan diyaliz hastası Saltanat Öztürk’e (71) paletli ambulansla ulaşıldı. Kar kalınlığının 40 santimetre olduğu köyden alınan Öztürk, hastaneye kaldırıldı.

​Kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı, merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Yalnızçamhasköy’de yaşayan Saltanat Öztürk, rahatsızlandı. Diyaliz hastası kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı köye ambulansla ulaşılamayınca paletli ambulans kullanıldı. Paletli ambulansla köye ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları Öztürk’ü Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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