Yolu kardan kapalı olan mezrada rahatsızlanan 90 yaşındaki hastaya UMKE ulaştı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan Züleyha Yeter (90), UMKE ekiplerinin çalışması sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Atlıhan Mahallesi Alakaynak mezrasındaki evinde rahatsızlanan hipertansiyon hastası Züleyha Yeter’in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yolu kapalı olduğu için Yeter’e ulaşamadı. Ekiplerin çağrısı ile bu kez UMKE devreye girdi. Ekipler, uzun çabaların ardından Yeter’e ulaştı. İlk müdahale sonrası Yeter, güvenli alandaki ambulansla taşınarak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Züleyha Yeter’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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