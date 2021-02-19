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Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapalı olan Bahçesaray’ın Altındere ile Erciş’in Şerefli mahallelerinin yollarını açarak, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.
Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesinin Altındere Mahallesi’nde gece saatlerinde rahatsızlanan şeker ve tansiyon hastası Hazal Kaya’ya (55) 5 saatlik zorlu çalışma ile ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 
Öte yandan Erciş ilçesine bağlı Şerefli Mahallesi’nde gece saatlerinde aniden ateşi yükselen Cesim Dilmaç’ın (60) yakınları, 112’ye haber verdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede sağlık görevlilerine ulaşan karla mücadele ekipleri, mahalle yolunu açtı. İlk müdahalesi yapılan Dilmaç, ambulansla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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