Yolları açık olsun…

Beş takımla başladığımız 2021-2022 Avrupa serüvenimiz, UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında rakiplerini eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe ve Galatasaray ile, Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’la devam ediyor.

Trabzonspor ve Sivasspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kapısından döndüler. Roma ve Kopenhag karşısında başarılı olamayan temsilcilerimizin geçtikleri eleme turlarında elde ettiği sonuçların ülke puanımıza katkı sağladığını söyleyeyim. Bu anlamda ülkelerin adeta, ‘ıspanaktan yağ çıkardığı’ ortamda bu iki takımımızın aldığı puanlar da gerçekten son derece önemli.

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, dördüncü torbadan ve ön eleme oynamadan Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya ekibi Borussia Dortmund ve Portekiz’in Sporting Lizbon takımlarıyla C grubunda eşleşti.

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Siyah Beyazlı takımın nispeten iyi bir kura çektiğini ve bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Kağıt üzerinde ikinci torbadan gelmesine karşın ben Borussia Dortmund’un grubu domine edeceği düşüncesindeyim. Burada Siyah Beyazlıların Ajax ve Sporting Lizbon karşısında alacağı sonuçlar temsilcimizin durumunu belirleyecektir. Yaptığı iyi transferlerle Beşiktaş’ın gruptan çıkma şansının olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim.

Eksiklerine rağmen lige iyi başlayan Fenerbahçe, Avrupa yolculuğuna iyi başladı. Finlandiya ekibi HJK Helsinki’yi 2-1 ve 5-2’lik skorlarla her iki maçta da yenen Sarı Lacivertlilerin, Olympiakos, Frankfurt, ve Antwerp’in yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda gruptan çıkacağını düşünüyorum.

Galatasaray’a geldiğimizde şunu söylemek mümkün. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz dönemlerle kıyaslandığında çok iyi bir durumda değil. Kendisinden en az 2-3 sıklet aşağıda bulunan Danimarka ekibi FC Randers karşısında çok başarılı bir görüntü sergilemedi. Ancak Avrupa deneyimi ve yakalayacağı performans Sarı Kırmızılı takımın şansını yukarıya çekecektir.

UEFA Avrupa Ligi E grubunda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’ye oranla daha zor rakiplerle mücadele etmesine karşın, gruptan çıkması en büyük dileğimiz tabi ki.

Sonuç itibarıyla, Avrupa kupalarında gelecek yılların hesapları yapıldığında, alınacak ülke puanlarının ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, üç takımımızın da başarılı olması gerekiyor.

Bu nedenle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a omuzlarında taşıdıkları yükün ağır olduğunun altını bir kez daha çiziyor ve “Yolunuz açık olsun” diyorum.

Kalın sağlıcakla…