Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi, Akdeniz Bulvarı’nda meydana geldi. Antalya yönüne giden Şükrü Koçak yönetimindeki 07 AHS 85 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp banketten alçak zemine düştü. Bir süre ilerleyen kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Ağaçlardan biri kökünden sökülüp aracın üzerine devrildi. Kazada sürücü Koçak ve yanındaki Narin Koçak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

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