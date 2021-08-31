Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi Bolu’da kamp çalışmalarının ardından Mamak Belediyesi Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası katılıyor. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda 1-2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvanın ilk maçında ise Yeşil-Beyazlılar bugün TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak.