Yolda buldukları, içinde 60 bin TL’lik para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Ceyza Dizdar (18), Hakan Özdemir (18) ile Emir Dizdar (7) kaldırımda yürürken buldukları içinde 60 bin TL değerinde para, döviz ve ziynet eşyası olan cüzdanı, polis aracılığıyla sahibi Kadriye Acar’a (50) ulaşıp, teslim etti.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde dün akşam saatlerinde Ceyda Dizdar, kardeşi Emir ve arkadaşı Hakan Özdemir ile birlikte yürürken, kaldırımda cüzdan buldu. Dizdar ve Özdemir, içinde ziynet eşyası ve yüklü miktardaki para olan cüzdanın çevrede sahibini aradı. Sahibine ulaşamayan gençler, yolda karşılaştıkları polislere durumu anlattı. Ekip otosuyla İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gençler, cüzdanı teslim etti. Yapılan kontrolde, cüzdanda 100 TL, 100 Dolar, 700 Euro, 2 çeyrek altın, 10 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 küpe ve kolye seti, 2 altın yüzük ve 1 çocuk künyesi olduğu tespit edildi.

Polis, kimlikten cüzdanın sahibi olan Kadriye Acar’a ulaşıp, emniyete davet etti. Gelen Kadriye Acar, cüzdanını teslim aldı.

Cüzdanı bulan gençlerden Ceyda Dizdar, “Yolda geziyorduk. Yerde cüzdan bulduk. İçinde yüklü miktar vardı. Biz de polise getirdik. İnsan olan herkesin yapması gereken bir şeydi” dedi.

Kadriye Acar ise “Bulunduğu için çok mutluyuz. Cüzdanın içinde yüklü miktar, 60 bin TL değerinde altın ve para vardı. Çok teşekkür ederim gençlere. Herkese de örnek olsun bu çocuklar” diyerek teşekkür etti. (DHA)

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